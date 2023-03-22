В нескольких областях Украины ночью 22 марта была объявлена воздушная тревога.
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Сирены раздаются в ряде областей
Сирены прозвучали в Киеве в 00:05. По данным мониторинговой группы Monitor, на Севере тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, предварительно БпЛА.
В Киевской военной областной администрации предупредили об угрозе атаки дронами. Там подчеркнули, что силы ПВО начеку.
Жителей Киевской области призывают находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".
По состоянию на 00:25 воздушную тревогу объявили в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области.
Непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.