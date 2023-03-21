В 19.32 в Одесской области объявили воздушную тревогу. В Monitor сообщили, что наблюдается активность тактической авиации в акватории Черного моря, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Одессе 21 марта

Затем, в 19:33, появилась информация о том, что ракета или фальш-цель летели в направлении Одесской области. Через десять минут сообщили о работе ПВО.

По состоянию на 19:59 у Monitor предупредили, что в Одесской области целей нет. "Было около 3 единиц, часть из них ракеты", – отмечают в сообщении.

По данным Monitor, в 20:02 состоялся запуск БПЛА типа "Шахид" с южного берега Азовского моря.

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По данным местного издания "Думская", предварительно известно, что пуски осуществлялись с двух российских Су-35. Взлет осуществлялся с аэродрома "Бельбек" в Крыму.

Тревога продолжалась до 20:15. Суспильне сообщило, что в одном из районов Одессы чувствуется запах дыма и гари.

К запуску готовы к 16 "Калибрам"

Напомним, что 19 марта глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг держит в Черном море 2 ракетоносителя с общим запасом ракет до 16 "Калибров".

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает свои маневры в районе безопасности – там, где они не могут быть поражены нашим оружием. По крайней мере, так они пока думают.

В ОК "Юг" предполагают, что эти "Калибры", скорее всего, для точечных ударов, ведь для массированного обстрела такое количество "не тянет". Однако вариант с массированным обстрелом также нельзя исключать, поскольку враг коварен и в любой момент может увеличить активность и привлечь авиацию.

Она также отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море это уже высокая опасность. Ведь "Калибры" – высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным координатам. Главная цель врага – попасть в критическую и военную инфраструктуру, поэтому Гуменюк призвала украинцев держаться подальше от таких объектов во время воздушной тревоги.