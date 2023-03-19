Глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире новостного телемарафона сообщила, что враг держит в Черном море 2 ракетоносителя с общим запасом ракет до 16 "Калибров". Об этом пишет 24 Канал.
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Есть ли вероятность массированного обстрела
По словам Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает свои маневры в районе безопасности там, где они не могут быть поражены нашим оружием. По крайней мере, так они пока думают.
Они продолжают держать на службе также 2 надводных ракетоносителя, то есть к запуску могут быть готовы до 16 "Калибров",
– сказала Гуменюк.
В ОК "Юг" предполагают, что эти "Калибры", скорее всего, для точечных ударов, ведь на массированный обстрел такое количество "не тянет". Однако вариант с массированным обстрелом также нельзя исключать, поскольку враг коварен и в любой момент может увеличить активность и привлечь авиацию.
Гуменюк призывает не находиться у важных объектов во время тревоги
Наталья Гуменюк отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море – это высокая опасность. Ведь "Калибры" – высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным координатам. Главная цель врага – попасть в критическую и военную инфраструктуру, поэтому Гемнюк призвала украинцев держаться подальше от таких объектов во время воздушной тревоги.
Враг держит в Черном море 9 своих кораблей
- Ранее в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море на боевом дежурстве враг держит корабельную группировку из 9 единиц.
- Остаются 2 надводных ракетоносителя, снаряжение которых может достигать 16 ракет типа "Калибр". Все они маневрируют на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега – более 100 морских миль, в районе юго-восточного побережья Крыма.