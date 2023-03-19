Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі новинного телемарафону повідомила, що ворог тримає у Чорному морі 2 ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 "Калібрів". Про це пише 24 Канал.

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Чи є ймовірність масованого обстрілу

За словами Гуменюк, корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі – там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають.

Вони продовжують тримати на службі також 2 надводних ракетоносії, тобто до запуску можуть бути готові до 16 "Калібрів",

– сказала Гуменюк.

В ОК "Південь" припускають, що ці "Калібри", скоріше за все, для точкових ударів, адже для масованого обстрілу така кількість "не тягне". Проте варіант з масованим обстрілом також не можна виключати, оскільки ворог підступний й у будь-який момент може збільшити активність та залучити авіацію.

Гуменюк закликає не перебувати біля важливих об'єктів під час тривоги

Наталія Гуменюк зауважила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі – це вже висока небезпека. Адже "Калібри" – високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних координатах. Головна мета ворога – поцілити у критичну та військову інфраструктуру, тому Гуменюк закликала українців триматися подалі від таких об'єктів під час повітряної тривоги.

Ворог тримає у Чорному морі 9 своїх кораблів