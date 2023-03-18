20 ракет типу "Калібр" – це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об'єктах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Наразі у Чорному морі 17 кораблів. Серед них 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп може становити до 20 ракет типу "Калібр".

Окупанти вишикують нову тактику дій. Втім, є ознаки так званих традицій. Наталія Гуменюк зазначила, що як тільки заговорили про продовження зернової угоди, розпочалися атаки "Шахідами".