У Київській військовій обласній адміністрації повідомили про роботу ППО. Раніше місцева влада попереджала про загрозу атаки дронами.

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Що відомо про вибухи на Київщині

У військовій адміністрації закликають дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не викладати в мережу роботу засобів ППО.

Нагадаємо, що вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.

Окрім Києва, тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській і Сумській областях.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Обов'язково спускайтесь в укриття або користуйтеся правилом "двох стін". Адже внаслідок російських обстрілів від початку війни постраждали чи загинули багато мирних українців – загарбники часто атакують саме житлові райони задля терору цивільного населення.