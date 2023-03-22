У Київській військовій обласній адміністрації повідомили про роботу ППО. Раніше місцева влада попереджала про загрозу атаки дронами.
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Що відомо про вибухи на Київщині
У військовій адміністрації закликають дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не викладати в мережу роботу засобів ППО.
Нагадаємо, що вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.
Окрім Києва, тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській і Сумській областях.