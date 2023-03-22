В Киевской военной областной администрации сообщили о работе ПВО. Ранее местные власти предупреждали об угрозе атаки дронами.
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Что известно о взрывах в Киевской области
В военной администрации призывают соблюдать информационную тишину – не снимать и не выкладывать в сеть работу средств ПВО.
Напомним, ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
Кроме Киева, тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Сумской областях.