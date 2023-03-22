В ночь на 22 марта, враг обстрелял город Ржищев Киевской области, попав в несколько жилых домов. В частности, речь идет о 4-м и 5-м этажах двух пятиэтажных общежитий и, кроме того, трехэтажном учебном корпусе профессионального лицея.
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Что вообще известно
Как отметили в ГСЧС, около 06:05 пожарные ликвидировали пожар на площади 330 квадратных метров.
По состоянию на 07:00 было известно о гибели 3 человек, 2 пострадавших и 1 спасенном человеке. По предварительной информации, под завалами находятся 4 человека.
На месте происшествия привлечены 111 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС – 95 человек и 20 единиц техники, в частности Мобильный спасательный центр быстрого реагирования и 2 кинологических расчета. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа,
– говорится в сообщении.
Важно, что на 08:50, 22 марта разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.
Последствия ночной атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС
Правоохранители принялись расследовать дело
В Офисе Генпрокурора сообщили, что начали расследование по уголовному производству по факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны. Об этом говорится в части 2 статьи 438 Уголовного кодекса.
По данным следствия, Россия в очередной раз атаковала Киевщину беспилотными летательными аппаратами. Вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание,
– говорится также в сообщении.
Вместе с тем, там указано, что досудебное расследование проводит Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.
Ночная воздушная тревога
- Напомним, что в ночь на 22 марта на территории Киевщины и в ряде других областей звучала воздушная тревога. Были предупреждения о возможных атаках на города Украины беспилотными летательными аппаратами, что, собственно, и произошло.
- Первые взрывы на территории области прогремели около 01:00. В Областной военной администрации заверили, что это сработали системы противовоздушной обороны.
- В то же время, в КГВА утром констатировали, что все дроны, которые летели непосредственно на город Киев, были уничтожены.