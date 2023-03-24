Правоохоронці вирушили на пошуки дівчинки. Знайшли дворічну Богданку за 800 метрів від свого будинку.

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Понад 5 годин поліцейські розшукували дівчинку

Ввечері 23 березня в одному із сіл Чернігівської області зникла 2-річна дівчинка Богданка. Мати дівчинка намагалася знайти її самостійно, однак пошуки виявилися безрезультатними.

Тоді жінка викликала поліцію. Правоохоронці, залучивши максимальну кількість особового складу поліції, співробітників ДСНС, військових та прикордонників, вирушили обстежувати місцевість.

До них також долучилися місцеві мешканці та небайдужі громадяни. Пошуки тривали понад 5 годин.

У Чернігівській області понад 5 годин шукали 2-річну дівчинку / Ювенальна поліція України

Квадрокоптери з висоти обстежували територію, а кінологи з пошуковими групами "прочісували" місцевість. Врешті-решт, сплячу Богданку знайшли під деревом на острівці у болоті за 800 метрів від свого будинку.



Дівчинку знайшли за 800 метрів від домівки / Ювенальна поліція України

На щастя, з дівчинкою все добре. Її відігріли та напоїли теплим чаєм.

Вкотре нагадуємо, не залишайте своїх дітей без нагляду. Адже допитливість малюка може призвести до непередбачуваних ситуацій,

– наголосили у поліції.

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