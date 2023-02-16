Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сообщение об исчезновении ребенка поступило спасателям вечером 15 февраля.

К теме На Одесчине дома у 15-летней девочки в руках взорвалась граната

"Приблизительно в обед в селе Чорторыя Брусницкой территориальной общины Вижницкого района исчез 8-летний мальчик. К поискам ребенка привлекли работников горного поисково-спасательного отделения Аварийно-спасательного отряда специального назначения", – написали в ГСЧС.

Как нашли ребенка

Спасатели и полицейские искали мальчика недалеко от его дома. Когда обследовали территорию вблизи пруда, то увидели пролом на льду. Специалисты горного поисково-спасательного отделения использовали снегоболотоход "Богун" по льду.

Они добрались до места пролома и обнаружили подо льдом тело ребенка, подняли из водоема и доставили на берег,

– отметили в ГСЧС.

Тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Житомирской области погибли дети

В селе Ярунь 14 февраля огонь уничтожил частный дом. Там погибли двое детей – мальчик 2018 года рождения и девочка 2021 года рождения. Их мать еще с одним ребёнком успела спастись.

Огонь уничтожил дом. Специалисты устанавливают все детали трагедии.