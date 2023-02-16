Инцидент произошел 15 февраля дома, где проживает ребенок. Уже 16 февраля полиция открыла два уголовных дела из-за происшествия, информирует 24 Канал.
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Что известно об инциденте в Одесской области
Предварительно известно, что девушка нашла на оконном отливе собственного дома неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках.
15-летнюю девушку с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу.
На место инцидента прибыли криминалисты и специалисты по взрывотехнической службе. Там они обнаружили останки взрывоопасного предмета, которые были направлены на экспертизу.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований за хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
– заявили в полиции уже 16 февраля.
Полицейские уже принимают меры относительно:
- установлению происхождения взрывоопасного предмета;
- его владельце;
- привлечению виновного к ответственности.
Если вину по вышеупомянутым статьям докажут, то виновному грозит от 3 до 9 лет тюрьмы.
В каком состоянии ребенок
В полиции рассказали, что девушка со рваными ранами живота и ног госпитализирована.
Сейчас она находится на лечении в Одесской областной клинической больнице, состояние ее стабильное,
– рассказали правоохранители.
Они также призвали людей, нашедших подозрительный или явно взрывоопасный предмет – не трогать его руками. Вместо этого нужно:
- отойти на безопасное расстояние;
- сразу вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний 101 и 102.
Предыдущий подобный случай
- В Изюме на Харьковщине 3 февраля подростки нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Взрывчатку обнаружили трое парней и четыре девушки в возрасте 14 – 17 лет.
- Один из них поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала – восемь подростков пострадали. Они госпитализированы.
- Предварительно известно, что у 7 детей осколочные ранения, у одной девочки – психологическая травма – острая реакция на стресс. Подробнее об этом читайте ссылкой.