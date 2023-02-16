Инцидент произошел 15 февраля дома, где проживает ребенок. Уже 16 февраля полиция открыла два уголовных дела из-за происшествия, информирует 24 Канал.

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Что известно об инциденте в Одесской области

Предварительно известно, что девушка нашла на оконном отливе собственного дома неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках.

15-летнюю девушку с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу.

На место инцидента прибыли криминалисты и специалисты по взрывотехнической службе. Там они обнаружили останки взрывоопасного предмета, которые были направлены на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований за хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

– заявили в полиции уже 16 февраля.

Полицейские уже принимают меры относительно:

установлению происхождения взрывоопасного предмета;

его владельце;

привлечению виновного к ответственности.

Если вину по вышеупомянутым статьям докажут, то виновному грозит от 3 до 9 лет тюрьмы.

В каком состоянии ребенок

В полиции рассказали, что девушка со рваными ранами живота и ног госпитализирована.

Сейчас она находится на лечении в Одесской областной клинической больнице, состояние ее стабильное,

– рассказали правоохранители.

Они также призвали людей, нашедших подозрительный или явно взрывоопасный предмет – не трогать его руками. Вместо этого нужно:

отойти на безопасное расстояние;

сразу вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний 101 и 102.

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