Пожар произошел 14 февраля. Погибли мальчик и девочка. Их мать с еще одним ребёнком смогли спастись.

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В ГСЧС рассказали, что огонь вспыхнул в частном доме в селе Ярунь Звягельского района. Когда произошел пожар, мать с сыном 2017 года рождения успели покинуть дом.

Еще одного мальчика 2018 года рождения и девочку – 2021-го спасатели обнаружили в дальних комнатах дома, к сожалению, уже без признаков жизни,

– отметили в ГСЧС.

Через полтора часа пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Огонь уничтожил три комнаты. Специалисты на месте происшествия выясняют все обстоятельства трагедии.

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В киевской многоэтажке случился масштабный пожар

В Киеве 6 февраля в многоэтажке вспыхнул пожар. Возгорание произошло на одном из балконов на 17 этаже.

Как рассказали в ГСЧС, тушение усложняло то, что придомовая территория была запаркована частными автомобилями и крупногабаритная техника спасателей не могла подъехать поближе к месту возникновения возгорания.

Также туда не смогла подъехать автолестница. Поэтому, пожарные прокладывали рукавную линию, что отнимало драгоценное время, чтобы можно было ликвидировать пожар из середины здания. Во время тушения спасатели вывели 2 человека на свежий воздух.