Сотрудники ГСЧС отметили, что в зимнее время особую их обеспокоенность вызывает гибель людей на льду. Ведь с начала года в Киевской области уже погибли 7 человек, а 20, к счастью, удалось спасти.

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Муж пытался спасти жену, но погиб

Водолазы Ржищевской спасательной станции 12 февраля извлекли из реки Рось тело утонувшего накануне мужчины. Трагедия произошла недалеко от села Мисайловка.

По предварительной информации, муж и жена отдыхали возле реки. Также с супругами были двое их маленьких детей в возрасте 3 и 4 лет.

Женщина, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала тонуть, мужчина бросился ей на помощь, но сам провалился под лед.

– рассказали спасатели.

Крики услышал прохожий. Он спас женщину и оказал помощь детям. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось.



Женщина провалилась под лед / Фото ГСЧС

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Как следует вести себя на льду

Следует помнить, что детям строго запрещено ходить по льду без родителей. Прежде чем выходить на замерзший водоем, нужно убедиться в достаточной толщине покрова.

В разных местах рек или озер толщина льда может быть разной. В устьях его крепость ослаблена течением.

Для одного человека безопасным считается лед синеватого или зеленоватого оттенка, имеющий толщину более 7 сантиметров.

Для группы людей безопасен лед толщиной не менее 15 сантиметров. При передвижении следует идти один за другим на расстоянии.

Узнать о толщине льда можно с помощью длинной заостренной палки или другого подобного предмета. Однако он обязательно должен быть лёгким, чтобы была возможность свободно держать его в руке.



Тело мужчины вытащили на следующий день / Фото ГСЧС

Кратко о последних подобных случаях