Співробітники ДСНС зауважили, що в зимовий час особливу їхню занепокоєність викликає загибель людей на льоду. Адже з початку року на Київщині вже загинули 7 осіб, а двадцятьох, на щастя, вдалося врятувати.

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Чоловік намагався врятувати дружину, але загинув

Водолази Ржищівської рятувальної станції 12 лютого витягнули з річки Рось тіло чоловіка, який потонув напередодні. Трагедія трапилась поблизу села Мисайлівка.

За попередньою інформацією, чоловік та дружина відпочивали поблизу річки. Також з подружжям були двоє їхніх маленьких дітей віком 3 та 4 років.

Жінка, ймовірно перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почала тонути, чоловік кинувся їй на допомогу, але сам провалився під лід,

– розповіли рятувальники.

Крики почув перехожий. Він врятував жінку та надавав допомогу дітям. Чоловіка, на жаль, врятувати не вдалося.



Жінка провалилася під кригу / Фото ДСНС

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Як слід поводитися на льоду

Варто пам'ятати, що дітям суворо заборонено ходити по льоду без батьків. Перш ніж виходити на замерзлу водойму, потрібно переконатися у достатній товщині покриву.

У різних місцях річок чи озер товщина льоду може бути різною. У гирлах його міцність послаблена течією.

Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку, який має товщину більшу ніж 7 сантиметрів.

Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше ніж 15 сантиметрів. Водночас при пересуванні варто йти один за одним на відстані.

Дізнатися про товщину льоду можна за допомогою довгої загостреної палиці чи іншого подібного предмета. Однак він обов'язково повинен бути легким, щоб була змога вільно тримати його в руці.



Тіло чоловіка витягнули на наступний день / Фото ДСНС

Коротко про останні подібні випадки