Жінці допомогли фахівці Бердичівської міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді. Вони підбиралися до неї 35 метрів поповзом.

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У Бердичеві врятували вагітну, що провалилася під кригу

У Бердичеві вагітна провалилася під лід. Рятувальники розповіли, що її одяг увібрав у себе воду та тягнув постраждалу на дно.

Крига тріскотіла та продавлювалася, однак один з рятувальників Служби на воді ризикнув впертися коліньми у край пролому, вхопив потопаючу за ремінь та зрештою дістав її з води на уцілілу кригу. ️ Потім вони ж обв'язали жінку рятувальною мотузкою, і таким чином підтягували її до берега,

– зазначили у ДСНС.

Допомагали у цьому чоловіки, які стали випадковими очевидцями інциденту. ️Вже на березі рятувальники допомогли на ношах транспортувати жінку до автомобіля швидкої допомоги.

Вагітну госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської центральної міської лікарні із попереднім діагнозом "загальне переохолодження організму". ️Зранку у лікарні повідомили, що її стан – стабільний. Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності. На щастя, з дитиною все гаразд.



Вагітна провалилася під лід / Фото Головне управління ДСНС України у Житомирській області

Жінка була у крижаній воді близько години

За інформацією Суспільне, пресофіцер Головного управління ДСНС України у Житомирській області Павло Франчук розповів, що повідомлення про цей інцидент надійшло приблизно о 20:05.

"Ввечері 3 лютого рятувальники почули гучні крики про допомогу. Вони зорієнтувалися, що крики лунають з іншого берега на відстані близько 1,5 кілометра. Тож фахівці вирушили до місця, звідки можна було найближче дістатися до льодового пролому. Там у проломі знесилено борсалася жінка та благала про допомогу. Лід на річці – дуже тонкий, місцями взагалі відсутній – суцільна вода", – зауважив Франчук.

Рятувальники кидали жінці рятувальне коло, але вхопитися за нього вона не змогла. Тривалий час її не вдавалося витягнути з пролому, адже лід був настільки тонкий, що не було можливості спертися на нього для опори. Рятувальник утримував постраждалу на поверхні води, розмовляв з нею та підбадьорював, аби вона не втратила свідомість. Тим часом його колега, обв'язавшись мотузкою, підповз на допомогу з рятувальним колом. Орієнтовно вагітна могла перебувати у воді близько години.