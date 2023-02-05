Женщине помогли специалисты Бердичевской городской коммунальной поисково-спасательной службы на воде. Они подбирались к ней 35 метров ползком.

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В Бердичеве спасли беременную, провалившуюся под лед

В Бердичеве беременная провалилась под лед. Спасатели рассказали, что ее одежда вобрала у себя воду и тянула пострадавшую ко дну.

Лед трещал и продавливался, однако один из спасателей Службы на воде рискнул упереться коленями в край пролома, схватил утопающую за ремень и в конце концов достал ее из воды на уцелевший лед. ️ Затем они же обвязали женщину спасательной веревкой, и таким образом подтягивали ее к берегу,

– отметили в ГСЧС.

Помогали в этом мужчины, ставшие случайными очевидцами инцидента. Уже на берегу спасатели помогли на носилках транспортировать женщину в автомобиль скорой помощи.

Беременную госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской центральной городской больницы с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма". Утром в больнице сообщили, что ее состояние – стабильное. Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности. К счастью, с ребенком все хорошо.



Беременная провалилась под лед / Фото Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области

Женщина была в ледяной воде около часа

По информации Суспильне, пресс-офицер Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области Павел Франчук рассказал, что сообщение об этом инциденте поступило примерно в 20:05.

"Вечером 3 февраля спасатели услышали громкие крики о помощи. Они сориентировались, что крики раздаются с другого берега на расстоянии около 1,5 километра. Поэтому специалисты отправились к месту, откуда можно было ближе добраться до ледового пролома. Там в проломе обессилено барахталась женщина и просила о помощи. Лед на реке – очень тонкий, местами вообще отсутствует – сплошная вода", – заметил Франчук.

Спасатели бросали женщине спасательный круг, но ухватиться за него она не смогла. Долгое время ее не удавалось вытащить из пролома, ведь лед был настолько тонок, что не было возможности опереться на него для опоры. Спасатель удерживал пострадавшую на поверхности воды, разговаривал с ней и ободрял, чтобы она не потеряла сознание. Тем временем его коллега, обвязавшись веревкой, подполз на помощь со спасательным кругом. Беременная могла находиться в воде около часа.