Дитина пішла під лід. На жаль, врятувати хлопчика вже не вдалося.

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Що відомо про нещасний випадок на Вінниччині

Повідомлення про те, що в селі Клебань Вінницької області на річці Сільниця під лід провалилася дитина, надійшло до ДСНС 6 лютого о 14:29.

Як з'ясувалося згодом, діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига і він пішов під лід.

Рятувальники, які прибули на виклик, шукали дитину за допомогою спецобладнання. На жаль, коли натрапили на дитину, тіло хлопчика було вже без ознак життя. Що стало причиною загибелі малечі встановлять судмедексперти та поліція,

– зазначили в ДСНС.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким маленького хлопчика.