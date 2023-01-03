Трагедія сталася на водоймі кар'єру у Нововолинську. Діти перебували на кризі за 25 метрів від берега.

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Як діти провалилися під кригу

Внаслідок розламу криги у воді опинилися троє дітей віком 10, 12 та 15 років. На місце викликали рятувальників.

На Волині діти провалилися під кригу / Фото ДСНС

Рятувальники поповзом по кризі дістались до одного з хлопчиків та подали йому штурмову драбину. Дитина вхопилась за неї, але крига провалилась і двоє рятувальників також опинились у воді. Їх витягли на берег за допомогою мотузки з рятувальним кругом.

Як рятувальники витягували дітей / Фото ДСНС

Врешті-решт фахівці ДСНС витягли з води двох дітей. Через те, що лід у багатьох місцях вже був проламаний, до третього хлопчика змогли дістатися лише човном.

На жаль, одна дитина, 2007 року народження, від переохолодження загинула. Її доправили до берега вже без ознак життя,

– зазначили в ДСНС.

Двох врятованих дітей з переохолодженням направили до лікарні. Також ушпиталили двох рятувальників, які отримали переохолодження та порізи рук від криги.

У якому стані врятовані діти

Врятовані хлопчики наразі у важкому стані. Лікарі проводять реанімаційні заходи. Про це у коментарі "Суспільному" повідомила заступниця керівника Нововолинської лікарні Наталія Щерба.

Зверніть увагу! Рятувальники наголошують, що за відсутності морозної погоди крига на водоймах наразі вкрай тонка та небезпечна. Тож виходити на лід категорично заборонено. Рятувальники закликають пояснювати це дітям, які наразі перебувають на канікулах.