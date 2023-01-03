Трагедія сталася на водоймі кар'єру у Нововолинську. Діти перебували на кризі за 25 метрів від берега.
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Як діти провалилися під кригу
Внаслідок розламу криги у воді опинилися троє дітей віком 10, 12 та 15 років. На місце викликали рятувальників.
На Волині діти провалилися під кригу / Фото ДСНС
Рятувальники поповзом по кризі дістались до одного з хлопчиків та подали йому штурмову драбину. Дитина вхопилась за неї, але крига провалилась і двоє рятувальників також опинились у воді. Їх витягли на берег за допомогою мотузки з рятувальним кругом.
Як рятувальники витягували дітей / Фото ДСНС
Врешті-решт фахівці ДСНС витягли з води двох дітей. Через те, що лід у багатьох місцях вже був проламаний, до третього хлопчика змогли дістатися лише човном.
На жаль, одна дитина, 2007 року народження, від переохолодження загинула. Її доправили до берега вже без ознак життя,
– зазначили в ДСНС.
Двох врятованих дітей з переохолодженням направили до лікарні. Також ушпиталили двох рятувальників, які отримали переохолодження та порізи рук від криги.
У якому стані врятовані діти
Врятовані хлопчики наразі у важкому стані. Лікарі проводять реанімаційні заходи. Про це у коментарі "Суспільному" повідомила заступниця керівника Нововолинської лікарні Наталія Щерба.