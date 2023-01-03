Трагедия произошла на водоеме карьера в Нововолынске. Дети находились на льду в 25 метрах от берега.

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Как дети провалились под лед

В результате разлома льда в воде оказались трое детей в возрасте 10, 12 и 15 лет. На место вызвали спасателей.

На Волыни дети провалились под лед / Фото ГСЧС

Спасатели ползком по льду добрались до одного из мальчиков и подали ему штурмовую лестницу. Ребенок схватился за нее, но лед провалился и двое спасателей тоже оказались в воде. Их вытащили на берег с помощью веревки со спасательным кругом.

Как спасатели вытаскивали детей / Фото ГСЧС

В конце концов специалисты ГСЧС извлекли из воды двоих детей. Из-за того, что лед во многих местах уже был проломлен, до третьего мальчика смогли добраться только на лодке.

К сожалению, один ребенок, 2007 года рождения, от переохлаждения погиб. Его доставили на берег уже без признаков жизни,

– отметили в ГСЧС.

Двоих детей с переохлаждением направили в больницу. Также госпитализировали двух спасателей, получивших переохлаждение и порезы рук от льда.

В каком состоянии спасенные дети

Спасенные мальчики сейчас в тяжелом состоянии. Врачи проводят реанимационные мероприятия. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила заместитель руководителя Нововолынской больницы Наталья Щерба.

Обратите внимание! Спасатели отмечают, что в отсутствие морозной погоды лед на водоемах пока крайне тонкий и опасный. Выходить на лед категорически запрещено. Спасатели призывают объяснять это детям, которые находятся на каникулах.