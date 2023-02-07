Ребенок пошел под лед. К сожалению, спасти мальчика уже не удалось.

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Что известно о несчастном случае в Винницкой области

Сообщение о том, что в селе Клебань Винницкой области на реке Сельница под лед провалился ребенок, поступило в ГСЧС 6 февраля в 14:29.

Как выяснилось, дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшему водоему. Под ногами одного из мальчиков треснул лед и он пошел под лед.

Прибывшие спасатели искали ребенка с помощью спецоборудования. К сожалению, когда наткнулись на ребенка, тело мальчика было уже без признаков жизни. Что стало причиной гибели малышей установят судмедэксперты и полиция,

– отметили в ГСЧС.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким маленького мальчика.