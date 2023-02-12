Однак, на жаль, один з хлопців не вижив. Деталі моторошного випадку – розповідає 24 Канал.
Читайте також На Полтавщині чоловік з 5-місячним немовлям провалився під лід
Троє хлопців провалилися під лід у Рівному
У поліції розповідають, що повідомлення про прикрий інцидент надійшло близько 18:45 11 лютого. У рівненській водоймі на мікрорайоні Ювілейний під кригу провалилися троє підлітків.
Хлопці приблизно 14 років. Двох хлопців вдалося врятувати – їх доправили у лікарню на медичний огляд. Тіло третього рятувальники знайшли орієнтовно через 3 години від початку пошуків.
На жаль, підлітка не вдалося врятувати. Того дня у нього було день народження.
Зверніть увагу Як рятуватися, якщо провалилися під лід: поради ДСНС
Почастішали випадки, коли діти провалюються під кригу: рятувальники б'ють на сполох
- Рятувальники закликають батьків слідкувати за місцеперебуванням дітей та нагадувати їм про те, що зимові водойми – не місце для ігор, а різкі морози не гарантують безпечного перебування на кризі.
- У Білогородці, що на Київщині під кригою загинув 11-річний хлопчик. Віталик пішов гуляти близько 15:30, через 3 години його батьки забили на сполох. Згодом тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми.
- Днями на Вінниччині загинув 8-річний хлопчик. Відомо, що діти вирішили прогулятися замерзлим озером після школи, однак крига не витримала і тріснула під ногами одного з хлопчиків.
- На водоймі кар'єру у Нововолинську трапилася трагедія – троє дітей потрапили у крижану пастку. У воді опинилися троє дітей віком 10, 12 та 15 років. Рятувальники ДСНС змогли врятувати двох дітей – їх у тяжкому стані доправили до лікарні. На жаль, хлопчик 15 років загинув від переохолодження.