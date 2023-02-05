Подія трапилась 4 лютого. Врятованого чоловіка з дитиною доставили до лікарні.

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На Полтавщині чоловік з немовлям провалився під лід

Мешканка міста Горішні Плавні почула, що хтось кличе на допомогу і повідомила про це поліцію. На місце одразу прибули правоохоронці.

Як розповіли свідки та місцевий рибалка, під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина. Вони були у воді на значній відстані від берега.



Чоловік з немовлям провалився під лід на річці / фото поліції

На їхній порятунок кинулися місцевий рибалка та поліцейські, які прибули на виклик. Діставши з крижаної води чоловіка та дитину, їх одразу передали медикам, які госпіталізували обох до лікарні,

– розповіли у поліції.

Згодом стало відомо, що у крижану пастку потрапив 45-річний чоловік та його онук Ілля, якому лише 5 місяців. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Тепер правоохоронці з'ясовують обставини та причини події.



У крижану пастку потрапив 45-річний чоловік та його онук Ілля / фото поліції

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У Бердичеві під кригу провалилась вагітна жінка

У Бердичеві ввечері 3 лютого врятували вагітну, яка провалилася під лід. Рятувальники розповіли, що її одяг увібрав у себе воду та тягнув постраждалу на дно.

Вагітну госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні із попереднім діагнозом "загальне переохолодження організму".

Згодом стало відомо, що її стан – стабільний. Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності. На щастя, з дитиною все гаразд.