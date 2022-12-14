Жінку намагалася врятувати собаку і сама провалилася під лід

Подія сталась на проспекті Миколи Бажана. Про це повідомили в пресслужбі київської поліції.

Читайте також В укриттях Києва не вистачить місця для усіх в разі ядерного удару, – Кулеба

За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про те, що жінка провалилася під лід у воду. Вони кинулись їй на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

З'ясувалось, що місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, який вибіг на лід і провалився у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати домашнього улюбленця, але, вийшовши на крихкий лід, і сама опинилась у крижаній воді,

– заявили у відомстві.

Щоб допомогти киянці, спецпризначенці взяли два буксирувальні троси та мотузку і зв'язали їх між собою. Один з них обв'язався тросом, ліг на кригу та плазом добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. В той час інші допомагали рятівнику вибратися з потерпілими на берег.

У Києві поліцейські врятували жінку, яка разом із собакою провалилась під лід / Скриншот з відео

Правоохоронці також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.