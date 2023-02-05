Событие произошло 4 февраля. Спасенного мужчину с ребенком доставили в больницу.

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На Полтавщине мужчина с младенцем провалился под лед

Жительница города Горишние Плавни услышала, что кто-то зовет на помощь и сообщила об этом полиции. На место сразу прибыли правоохранители.

Как рассказали свидетели и местный рыбак, под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок. Они были в воде на значительном расстоянии от берега.



Мужчина с младенцем провалился под лед на реке / фото полиции

На их спасение бросились местный рыбак и прибывшие на вызов полицейские. Достав из ледяной воды мужчину и ребенка, их сразу передали медикам, которые госпитализировали обоих в больницу,

– рассказали в полиции.

Позже стало известно, что в ледяную ловушку попал 45-летний мужчина и его внук Илья, которому всего 5 месяцев. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Теперь правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.



В ледяную ловушку попал 45-летний мужчина и его внук Илья / фото полиции

Полицейские вместе с рыбаком спасли жизнь мужчине и младенцу: смотрите видео

В Бердичеве под лед провалилась беременная женщина

В Бердичеве вечером 3 февраля спасли беременную, провалившуюся под лед. Спасатели рассказали, что ее одежда вобрала в себя воду и тянула пострадавшую ко дну.

Беременную госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма".

Позже стало известно, что ее состояние – стабильное. Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности. К счастью, с ребенком все хорошо.