Так, лише 12 лютого на Дніпропетровщині рятувальники та місцеві мешканці з двох крижин врятували 41 рибалку. Вони дрейфували по Дніпру на відстані 150 метрів від берега.
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Врятували понад 40 осіб
На щастя, вчасно зреагувати допомогли очевидці, які зранку оперативно звернулися до служби порятунку. Як повідомили в ДСНС, трапилася подія поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі.
З крижин врятували десятки рибалок / Фото ДСНС
Щоб спасти рибалок, залучили рятувальників та водолазно-рятувальну групу. Також для надання допомоги долучились місцеві мешканці із власним плавзасобом. Загалом до рятувальних робіт залучили:
- 44 особи, з яких 4 водолази,
- 8 одиниць техніки,
- 6 човнів Головного управління ДСНС України.
Станом на 16:05 врятовано з криги 41 особу (підрозділами ДСНС врятовано з криги 35 осіб та 6 осіб, врятовано місцевими мешканцями). Роботи завершено,
– повідомили рятувальники.
Місцеві та рятувальники врятували рибалок на Дніпрі: відео
Як правильно поводитись на кризі
Для того, щоб не ризикувати своїм життям та здоров'ям, перед тим, як виходити на лід обов'язково необхідно переконатися у його міцності та товщині. Для цього можна використати загострену палицю або схожий предмет, але ні в якому разі не перевіряти товщину льоду ударами власних ніг.
Якщо ж таки групою рухаєтеся по кризі, то необхідно йти один за одним на відстані. Якщо лід недостатньо міцний – зупиніться і повертайтесь назад тим самим шляхом, причому перші кроки робіть, не відриваючи ноги від поверхні.
Також під час руху необхідно слідкувати за поверхнею та обходити небезпечні місця та ділянки з кущами і травою.
Необачне поводження може призвести до трагедії
- На жаль, не всім так щастить, як рибалкам на Дніпропетровщині. Так, 11 лютого у Рівному під кригу провалилися троє підлітків. На жаль, один з них загинув у свій день народження.
- Пройтися річкою, вкритою кригою, діти вирішили й на Вінниччині. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига і він пішов під лід. На жаль, коли рятувальники знайшли дитину, тіло хлопчика було вже без ознак життя.
- Подібна трагедія трапилася й на Київщині. Там 11-річний хлопчик Віталік провалився під кригу. На жаль, його не вдалося врятувати.