Так, только 12 февраля на Днепропетровщине спасатели и местные жители из двух льдин спасли 41 рыбалку. Они дрейфовали по Днепру в 150 метрах от берега.
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Спасли более 40 человек
К счастью, вовремя отреагировать помогли очевидцы, которые утром оперативно обратились в службу спасения. Как сообщили в ГСЧС, произошло событие вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе.
Со льдин спасли десятки рыбаков / Фото ГСЧС
Чтобы спасти рыбаков, привлекли спасателей и водолазно-спасательную группу. Также для оказания помощи присоединились местные жители с собственным плавсредством. В общем, к спасательным работам привлекли:
- 44 человека, из которых 4 водолаза,
- 8 единиц техники,
- 6 лодок Главного управления ГСЧС Украины.
По состоянию на 16:05 спасены со льда 41 человек (подразделениями ГСЧС спасены со льда 35 человек и 6 человек, спасены местными жителями). Работы завершены,
– сообщили спасатели.
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Как правильно вести себя на льду
Чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, перед тем, как выходить на лед обязательно необходимо убедиться в его прочности и толщине. Для этого можно использовать остроконечную палку или похожий предмет, но ни в коем случае не проверять толщину льда ударами собственных ног.
Если же группой двигаетесь по льду, то необходимо идти один за другим на расстоянии. Если лед недостаточно прочен – остановитесь и возвращайтесь назад тем же путем, причем первые шаги делайте, не отрывая ног от поверхности.
Также при движении необходимо следить за поверхностью и обходить опасные места и участки с кустарниками и травой.
Неосторожное обращение может привести к трагедии
- К сожалению, не всем так везет, как рыбакам на Днепропетровщине. Так, 11 февраля в Ровно под лед провалились три подростка. К несчастью, один из них погиб в свой день рожденья.
- Пройтись по реке, покрытой льдом, дети решили и в Винницкой области. Под ногами одного из мальчиков лед треснул и он пошел под лед. К сожалению, когда спасатели обнаружили ребенка, тело мальчика было уже без признаков жизни.
- Подобная трагедия произошла и в Киевской области. Там 11-летний мальчик Виталик провалился под лед. К сожалению, его не удалось спасти.