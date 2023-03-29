Про зникнення дівчинки повідомив житель міста Бахмач, що на Чернігівщині. Дитина пішла з дому 28 березня.

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Чоловік розповів, що мама Злати померла внаслідок пожежі 25 лютого.

Прикмети дитини:

зріст – 120 – 125 сантиметри,

худорлявої статури,

довге світле волосся,

світлі очі,

на правій чи лівій руці зап’ястя має родиму пляму (гемангіома) діаметром 1 – 2 сантиметри,

не вимовляє літери "Р" і "Л".

Злата була одягнена у трикотажну шапку, рожеву куртку з квітковим візерунком, рожеві лосини з квітковим візерунком, рожевий гольф та кросівки світлого кольору.



Зникла Злата / фото поліції

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження дитини повідомте на лінію "102", або за телефонами – 0689839942, 0994291025.

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