Про зникнення дівчинки повідомив житель міста Бахмач, що на Чернігівщині. Дитина пішла з дому 28 березня.
До теми Знайшли на острівці у болоті: на Чернігівщині розшукали 2-річну дитину
На Київщині шукають Злату Іваницьку
Чоловік розповів, що мама Злати померла внаслідок пожежі 25 лютого.
Прикмети дитини:
- зріст – 120 – 125 сантиметри,
- худорлявої статури,
- довге світле волосся,
- світлі очі,
- на правій чи лівій руці зап’ястя має родиму пляму (гемангіома) діаметром 1 – 2 сантиметри,
- не вимовляє літери "Р" і "Л".
Злата була одягнена у трикотажну шапку, рожеву куртку з квітковим візерунком, рожеві лосини з квітковим візерунком, рожевий гольф та кросівки світлого кольору.
Зникла Злата / фото поліції
При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження дитини повідомте на лінію "102", або за телефонами – 0689839942, 0994291025.
Трагічні випадки зникнення дітей
- У лютому 2023 року у селі Чортория Чернівецької області зникла дитина. Згодом рятувальники знайшли тіло 8-річного хлопчика під кригою.
- Раніше 7-річна Марія Борисова зникла в селі Щасливе, що на Херсонщині. А згодом поліція знайшла дівчинку мертвою. Наразі тривають слідчо-розшукові дії.
- У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці знайшли двох хлопчиків, яких шукали понад два тижні. На жаль, дітей виявили мертвими.