В сети распространяют видео, на котором начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко дарит своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове. Об этом пишет 24 канал.

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Почему это "нелегальный" пропуск

Сквозной проезд по площади Рынок запрещен и туда заезжают только жители, живущие в пределах исторической площади по специальным пропускам. Также на Площадь имеют право заезжать машины, загружающие и разгружающие товар и продукты, однако также по правилам и в определенные часы.

Девушка, получившая нелегальный пропуск на проезд по Площади Рынок, очень обрадовалась и сама выложила видео с вручением этого презента в своем инстаграме. Она сказала, что "любит вы**бываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mersedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".

Видео с инстаграма девушки:

Реакция Патрульной полиции Украины

Роман Пилипенко возглавляет патрульную полицию Львовской области с июня 2017 года. В патрульной полиции подтвердили, что на видео действительно начальник управления патрульной полиции во Львовской области. Департамент патрульной полиции назначил служебное расследование и отстранил его от исполнения служебных обязанностей.

По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование,

– говорится в сообщении.

Героиня ролика – помощница депутата

На самом "пропуске" скандал не закончился. Ведь героиней ролика оказалась Василина Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы. Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.