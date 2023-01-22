Известно, что Лозинский получил 400 тысяч долларов взятки за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. По предварительным данным, правовая квалификация этого преступления определяется частью 4 статьи 368 и частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса.
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Что этому предшествовало
По информации следствия, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен на закупку оборудования и техники для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.
Известно, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.
Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости – почти на 280 миллионов гривен. Соответствующие договоры заключались уже с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности, которые и передавали взятки госслужащим как "вознаграждение".
НАБУ задержало Лозинского / Фото НАБУ
Сейчас детективы осуществляют следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.
Также ночью задержали одного из участников организации, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.
Следует добавить, если вину Василия Лозинского докажут, ему грозит заключение сроком от 5 до 10 лет, лишение права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года, а также конфискация имущества.
Минобороны попало в скандал: что известно
- Недавно журналисты заявили, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.
- СМИ опубликовали копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны, на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
- Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Оказалось, что цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза, утверждают журналисты.
- В то же время в Министерстве обороны отметили, что их приоритетом остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих. Заверили, что все закупки производятся в законном порядке.