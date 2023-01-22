Известно, что Лозинский получил 400 тысяч долларов взятки за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. По предварительным данным, правовая квалификация этого преступления определяется частью 4 статьи 368 и частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

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Что этому предшествовало

По информации следствия, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен на закупку оборудования и техники для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Известно, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.

Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости – почти на 280 миллионов гривен. Соответствующие договоры заключались уже с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности, которые и передавали взятки госслужащим как "вознаграждение".

НАБУ задержало Лозинского / Фото НАБУ

Сейчас детективы осуществляют следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.

Обратите внимание! В операции по разоблачению преступной группировки приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Во время обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тысяч гривен и 39 тысяч долларов.

Также ночью задержали одного из участников организации, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Следует добавить, если вину Василия Лозинского докажут, ему грозит заключение сроком от 5 до 10 лет, лишение права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года, а также конфискация имущества.

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