Відомо, що Лозинський отримав 400 тисяч доларів хабаря за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. За попередніми даними, правова кваліфікація цього злочину визначається частиною 4 статті 368 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

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Що цьому передувало

За інформацією слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень на закупівлю обладнання і техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.

Відомо, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.

Для цього вони вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю – на майже 280 мільйонів гривень. Відповідні договори укладали вже з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, які і передавали хабарі держслужбовцям як "винагороду".

НАБУ затримало Лозинського / Фото НАБУ

Наразі детективи здійснюють слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угруповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Зверніть увагу! В операції з викриття злочинного угрупування взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Під час обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 39 тисяч доларів.

Також вночі затримали одного з учасників організації, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.

Варто додати, якщо провину Василя Лозинського доведуть, йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки, а також конфіскація майна.

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