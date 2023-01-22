Відомо, що Лозинський отримав 400 тисяч доларів хабаря за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. За попередніми даними, правова кваліфікація цього злочину визначається частиною 4 статті 368 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
До теми НАБУ затримало виконувача обов'язків міністра на хабарі й підозрює у зловживанні владою
Що цьому передувало
За інформацією слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень на закупівлю обладнання і техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.
Відомо, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.
Для цього вони вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю – на майже 280 мільйонів гривень. Відповідні договори укладали вже з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, які і передавали хабарі держслужбовцям як "винагороду".
НАБУ затримало Лозинського / Фото НАБУ
Наразі детективи здійснюють слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угруповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Також вночі затримали одного з учасників організації, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.
Варто додати, якщо провину Василя Лозинського доведуть, йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки, а також конфіскація майна.
Міноборони втрапило у скандал: що відомо
- Нещодавно журналісти заявили, що Міноборони закупляє продукти для військових за у рази завищеними цінами.
- ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони, на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.
- Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Виявилось, що ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.
- Водночас у Міністерстві оборони наголосили, що їх пріоритетом залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців. Запевнили, що усі закупівлі здійснюються у законному порядку.