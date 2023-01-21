Лозинский был задержан на взятке. Также он подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Василия Лозинского – первого заместителя бывшего главы реорганизованного Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышева.
Лозинский был задержан на взятке. Также он подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.