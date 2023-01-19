Факт такого правонарушения установило следствие. Поэтому 19 января НАБУ и САП сообщили злоупотреблявшему своим служебным положением экс-главе "Нафтогаз Украины" о подозрении.

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Не единственное премирование себя

В 2018 году Коболев инициировал рассмотрение Наблюдательным советом вопроса о согласовании выплаты премии работникам НАК "Нафтогаз Украины" за достижение значимых целей и реализацию важных, стратегических проектов.

После этого он подготовил изменения и дополнения к Представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, касающиеся положительного решения по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах. Эта премия, как подчеркнули в САП, присуждалась и членам правления, в частности самому Коболеву.

Коболев определил себе премию в 10 миллионов долларов США. Однако, как отметили в САП, он сознательно утаил информацию о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы. Они, согласно законодательству, составляют не более 36 должностных окладов в год.

Следствием установлено, что в течение 2018 года председателю правления была незаконно начислена и выплачена премия на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 гривен,

– подчеркнули в САП.

Более того, за те же достижения экс-главе компании выплатили премию также годом ранее, в 2017. Тогда сумма премии составляла 12,49 миллиона гривен.

Что угрожает должностному лицу

Правоохранители сообщили, что в ходе следствия должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не способствовали расследованию. Они скрывали от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.

Коболеву инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Теперь ему угрожает: