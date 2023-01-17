Шол с адвокатами 16 января явилась в орган расследования. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили 17 января.
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"По материалам НАПК установили, что в декларации за 2020 год она не указала квартиру в Киеве стоимостью почти 5 миллионов гривен, которая находилась у нее в аренде в течение 2020 – 2021 годов", – сообщили в НАБУ.
Дело передали в суд
Подозрение в декларировании ложной информации Шол получила 22 декабря 2022 года. Депутат не приходила по вызовам для проведения следственных действий. Затем ее объявили в розыск.
16 января 2023 года нардеп совместно с адвокатами явилась в орган расследования, что в конце концов позволило завершить дело и направить его на рассмотрение в суд, – отметили в НАБУ.
Что известно о Маргарите Шол
- Нардеп получила образование в Приазовском государственном техническом университете на экономическом факультете.
- Шол работала бухгалтером в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского.
- Во время президентских выборов в 2019 году Шол была доверенным лицом президента Владимира Зеленского в Мариуполе.
- Также в 2019 году ее избрали депутатом 9 созыва от "Слуги народа" с номером 107 в списке как беспартийную. В настоящее время Шол входит в комитет по аграрной и земельной политике.
- Нардеп в декабре 2022 года проголосовала за градостроительную реформу №5655, критикованную рядом общественных организаций, СМИ и Ассоциацией городов Украины.