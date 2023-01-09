Розыск объявило Национальное антикоррупционное бюро. Утверждают, что политик не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве.

Кстати говоря НАБУ объявило подозрение депутату Камельчуку из-за недостоверного декларирования

Стоимость квартиры составляет около 5 миллионов гривен. Сама нардеп еще не комментировала розыск.

Обратите внимание! 24 Канал обратился за комментарием к пресс-службе партии "Слуги народа". Там отметили, что информацию еще уточняют.

Кто такая Марина Шол

Политик была доверенным лицом президента Владимира Зеленского в Мариуполе во время выборов в 2019 году.

Известно, что работала бухгалтером в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского. Во время выборов в парламент была безработной.

НАБУ объявило о подозрении Камельчуку

В конце прошлого года, 27 декабря, НАБУ сообщило о подозрении действующему депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку. Она также касалась недостоверного е-декларирования.

Камельчук не задекларировал сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), арендованной в течение двух лет. Ее цена составляет более 3,6 миллионов гривен.

Также он не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысячи долларов.