Розшук оголосило Національне антикорупційне бюро. Стверджують, що політикиня не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві.

До речі НАБУ оголосило підозру депутату Камельчуку через недостовірне декларування

Вартість квартири становить близько 5 мільйонів гривень. Сама нардепка ще не коментувала розшук.

Зверніть увагу! 24 Канал звернувся за коментарем до пресслужби партії "Слуги народу". Там зазначили, що інформацію ще уточнюють.

Хто така Маргарита Шол

Політикиня була довіреною особою президента Володимира Зеленського у Маріуполі під час виборів у 2019 році.

Відомо, що вона працювала бухгалтером в Українському інституті сталевих конструкцій імені Шимановського. Під час виборів до парламенту була безробітною.

НАБУ оголосило про підозру Камельчуку

Наприкінці минулого року, 27 грудня, НАБУ повідомило про підозру чинному депутату від "Слуги народу" Юрію Камельчуку. Вона також стосувалась недостовірного е-декларування.

Камельчук не задекларував відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував упродовж двох років. Її ціна становить понад 3,6 мільйона гривень.

Також він не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тисячі доларів.