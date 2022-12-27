У НАБУ не уточнили прізвища нардепа, а у коментарі 24 каналу зауважили, що не можуть розповісти більше, ніж уже повідомили. Однак, джерела таки підтвердили, що йдеться саме про Камельчука.
До теми Це ніяка не помилка, – "слуга" Камельчук про "дірки" в своїй декларації
У чому підозрюють Камельчука
Депутат не вніс до декларації відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував упродовж двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 мільйона гривень.
Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тисячі доларів.
Що загрожує нардепу
Нардепу оголосили про підозру за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин або обмеження волі на термін до 2 років.
Коротко про "діри у декларації" депутата
- Детективи розпочали розслідування на підставі висновку НАЗК.
- Агентство з питань запобігання корупції виявило у нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука не задекларовану квартиру, площею 63 метри квадратні, в Києві.
- Він також не вказав у декларації 3 приватні компанії: "Бізнесфорум системс", "Бізнесфорум" та "Бізнесфорум груп".
- Крім того, за даними агенства, він не вказав фінансові зобов'язання перед "Приватбанком".
- В інтерв'ю 24 каналу Камельчук пояснював, що не брав кредиту, це його, начебто, обманули недобросовісні брокери. І квартири у нього теж, як запевнив сам депутат, не має.
- А щодо "дір" в декларації, то це технічні помилки під час заповнення декларації.