Однак сам депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі запевнив, що це не кредит.

До теми Це ніяка не помилка, – Камельчук про "дирки" в своїй декларації

"Насправді – це не кредит. Поясню дуже просто: в мене апріорі кредитів в "Приватбанку" не могло бути, починаючи з 2006 року", – наголоси він.

Звідки у Камельчука борг перед "Приватбанком"

Як пояснив нардеп, у 2006 році через недобросовісного менеджера цього банку він потрапив до списку осіб, яким не видають кредити. У 2005 році Камельчук мав оформлений кредит на автомобіль, однак через помилку прийшов сплатити черговий нібито на день пізніше.

Тож, за його словами, сума, яку вказують як кредит, з'явилась зовсім іншим чином. У 2017 або 2018 році він нібито займався трейдинговою діяльністю через брокера. "Так сталось, що брокер виявився не доброчесним і вони обманули мене на досить велику суму", – додав він.

Зверніть увагу! За даними агентства з питань запобігання корупції, Камельчук має фінансові зобов'язання перед "Приватбанком" на суму 1,38 мільйона гривень.

Камельчук начебто подав заяву про шахрайські дії до "Приватбанку". Її прийняли, зареєстрували й опрацювали юристи, а згодом – повернули кошти. Однак пізніше з банківського рахунку зняли не лише повернені гроші, а більшу суму.

Згодом начебто йому почали телефонувати колектори й повідомляти про кредит у "Приватбанку". Крім того, пізніше банк, як пояснив нардеп, почав нараховувати відсоток.

Ще раз офіційно повідомляю: жодного кредиту. Це не кредит. Якби у мене були проблеми з кредитом, у мене були б проблеми з автомобілем, можливо, квартирою у батьків,

– резюмував Камельчук.

Декларація Камельчука: про що мовиться

Агентство з питань запобігання корупції виявило у нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука помилки у декларації на 6,9 мільйона гривень.

Зокрема мовиться про не задекларовану квартиру у Києві, площею 63 метри квадратні.

Камельчук також не вказав у декларації 3 приватні компанії: "Бізнесфорум системс", "Бізнесфорум" та "Бізнесфорум груп".

Повне інтерв'ю з Юрієм Камельчуком у програмі "Перехресний допит": дивіться відео