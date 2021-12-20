Всього у декларації Камельчука знайшли порушень на 6,9 мільйона гривень. Антикорупціонери перевіряли статки нардепа за 2020 рік.

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Що саме "забув" вказати слуга

Перевірка виявила, що Камельчук не подав у декларацію квартиру площею 63 метри квадратні у Києві, яку він орендує за бюджетні гроші.

Також він не задекларував 1/4 квартири дружини площею 47,9 метрів квадратних у місті Вараш Рівненської області. Нардеп пояснив, що не знав про цю квартиру, але НАЗК цього не врахувало. Він також не показав у декларації автомобіль Skoda Favorit 1992 року випуску.

Юрій Камельчук не задекларував, що володіє компаніями "Бізнесфорум системс", "Бізнесфорум" та "Бізнесфорум груп". За його поясненнями, він передав ці частки в управління іншій особі, але НАЗК цього також не врахувало.

Камельчук також не задекларував 102,5 тисяч гривень на рахунку в "Ощадбанку", неправильно вказав розмір зарплати. А ще нардеп не вказав фінансові зобов'язання перед "ПриватБанком", а це 1,38 мільйона гривень.

Задекларував біткоїни

Нардеп задекларував купівлю 4,1 біткоїна за 651 280 гривень. Водночас він не довів НАЗК, що дійсно купив криптовалюту. Також у нього немає доступу до нібито куплених біткоїнів.

Як повідомляє НАЗК, неправдива інформація у декларації нардепа відрізняється від правди на суму 6 867 762 гривні. Це становить понад 2 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Пояснення нардепа

Нардеп звинувачує антикорупційний орган у помилках під час перевірки. Мовляв, у порушеннях в його декларації винні збої на сайті НАЗК.

Дружина дійсно володіє частиною квартири її батьків. Але це майно ми не нажили у шлюбі і я не знав цю інформацію. НАЗК не взяло до уваги моє повідомлення про те, що криптовалюта зберігається не на моєму крипто-гаманці, а на окремому сайті. Я офіційно повідомив, що передав повний доступ до цих активів дружині та ще одній особі,

– сказав нардеп у коментарі виданню "Слово і діло".

Камельчук заявляє, що має право оскаржувати рішення НАЗК в суді.

Скандали Камельчука

Депутат із Львівщини Юрій Камельчук відомий своїми неодноразовими скандальними вчинками. Він заявляв, що коронавірус – вигаданий. Водночас народного депутата досі не виключили зі "Слуги народу".

Також нардеп потрапляв у скандал в Раді. Він ледь не побився з ексміністром соціальної політики Павлом Розенком.

Юрій Камельчук скандалив з активістами через неправильне паркування його дружини. Згодом депутат від "Слуги народу" визнав, що помилявся, пообіцяв заплатити штраф та разом з дружиною підучити правила дорожнього руху.

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