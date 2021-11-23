Його позиція має право на існування. Таку думку у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловив "слуга" Єгор Чернєв.

Читайте також Нардеп-антивакцинатор Камельчук поскандалив з охороною Ради через ПЛР-тести

Позиція Камельчука – безвідповідальна

Він вважає, що, попри права, Камельчук не вакцинується і наражає на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих.

Рішення про виключення ухвалює фракція, але я думаю, що ми можемо порушити це питання на засіданні,

– наголосив Чернєв.

За його словами, позиція одіозного нардепа є безвідповідальною. Вона впливає на різних людей.

"Позиція здорового глузду – вакцинуватися"

Чернєв спілкувався з Камельчуком на цю тему. "Слуга" зауважив, що на початку пандемії скандальний нардеп публічно про це висловлювався. Водночас зараз заявляє, що це його особиста позиція і він "не педалюватиме" історію в медіа.

"Дуже дивно, що позиція президента, фракції, взагалі позиція здорового глузду – потрібно вакцинуватися, але деякі члени команди – антивакцинатори", – додав Чернєв.

До речі! За розходження у поглядах із політичною силою "Слуги народу" виключили Артема Дмитрука та Людмилу Буймістер.

Антивакцинаторські погляди Камельчука