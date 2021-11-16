Рішення про виключення зі складу фракції ухвалили на з'їзді "Слуги народу" напередодні. Його зачитав заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні парламенту.
Що цьому передувало Виступав у Шарія: нардепа Артема Дмитрука виключать з фракції "Слуга народу"
Причини виключення з партії
Ще на початку листопада голова фракції монобільшості Давид Арахамія заявив, що Артем Дмитрук "виляє" від партії та будує власну політичну кар'єру. Політик порадив своєму колезі знайти у собі сміливість та оголосити, що він будує свій шлях окремо від "слуг".
На з'їзді "Слуги народу" народні обранці вирішили ініціювати процедуру виключення Дмитрука з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
На своїй сторінці у фейсбуці нардеп відреагував на рішення своїх колег по фракції. За його словами причиною виключення стало те, що "його думки розходилися з поглядами партії".
Останні скандали з Дмитруком
- Артем Дмитрук на парламентських виборах у 2019 році переміг на одномандатному окрузі №133 в Одесі. Тоді політик балотувався від "Слуги народу".
- У 2021 році взяв участь у пропагандистській програмі проросійського Анатолія Шарія, де обговорювали події 2 травня 2014 року в Одесі.
- Крім того, політик відзначився скандальною заявою про художника Олександра Ройтбурда, який помер у серпні. Нардеп виступив проти перейменування Одеського художнього музею на честь митця та обізвав його.