Рішення про виключення зі складу фракції ухвалили на з'їзді "Слуги народу" напередодні. Його зачитав заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні парламенту.

Що цьому передувало Виступав у Шарія: нардепа Артема Дмитрука виключать з фракції "Слуга народу"

Причини виключення з партії

Ще на початку листопада голова фракції монобільшості Давид Арахамія заявив, що Артем Дмитрук "виляє" від партії та будує власну політичну кар'єру. Політик порадив своєму колезі знайти у собі сміливість та оголосити, що він будує свій шлях окремо від "слуг".

На з'їзді "Слуги народу" народні обранці вирішили ініціювати процедуру виключення Дмитрука з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

На своїй сторінці у фейсбуці нардеп відреагував на рішення своїх колег по фракції. За його словами причиною виключення стало те, що "його думки розходилися з поглядами партії".

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