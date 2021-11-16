Решение об исключении из состава фракции приняли на съезде "Слуги народа" накануне. Его зачитал заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко на заседании парламента.

Что этому предшествовало Выступал у Шария: нардепа Артема Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"

Причины исключения из партии

Еще в начале ноября глава фракции монобольшинства Давид Арахамия заявил, что Артем Дмитрук "виляет" от партии и строит собственную политическую карьеру. Политик посоветовал своему коллеге найти в себе смелость и объявить, что он строит свой путь отдельно от "слуг".

На съезде "Слуги народа" народные избранники решили инициировать процедуру исключения Дмитрука из парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

На своей странице в фейсбуке нардеп отреагировал на решение своих коллег по фракции. По его словам причиной исключения стало то, что "его мнения расходились со взглядами партии".

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