Решение об исключении из состава фракции приняли на съезде "Слуги народа" накануне. Его зачитал заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко на заседании парламента.
Что этому предшествовало Выступал у Шария: нардепа Артема Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"
Причины исключения из партии
Еще в начале ноября глава фракции монобольшинства Давид Арахамия заявил, что Артем Дмитрук "виляет" от партии и строит собственную политическую карьеру. Политик посоветовал своему коллеге найти в себе смелость и объявить, что он строит свой путь отдельно от "слуг".
На съезде "Слуги народа" народные избранники решили инициировать процедуру исключения Дмитрука из парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
На своей странице в фейсбуке нардеп отреагировал на решение своих коллег по фракции. По его словам причиной исключения стало то, что "его мнения расходились со взглядами партии".
Последние скандалы с Дмитруком
- Артем Дмитрук на парламентских выборах в 2019 году победил на одномандатном округе № 133 в Одессе. Тогда политик баллотировался от "Слуги народа".
- В 2021 году принял участие в пропагандистской программе пророссийского Анатолия Шария, где обсуждали события 2 мая 2014 года в Одессе.
- Кроме того, политик отметился скандальным заявлением о художнике Александре Ройтбурде, который умер в августе. Нардеп выступил против переименования Одесского художественного музея в честь художника и обозвал его.