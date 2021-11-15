На з'їзді партії 15 листопада ухвалили відповідне рішення. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
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Нардепа Дмитрука виключать з фракції "Слуг народу"
На засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу,
– написала Палійчук.
Дмитрука також виключать з комітетів Верховної Ради
Речниця "СН" написала, що на з'їзді вирішили ініціювати виключення політиків з комітетів Ради:
- Артема Дмитрука – із комітету з питань правоохоронної діяльності;
- Людмилу Буймістер – із комітету з питань економічного розвитку.
Про виключення Дмитрука заявляв Арахамія
Раніше про ймовірне рішення заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія.
Зокрема 4 листопада він сказав, що Дмитрук "виляє" від фракції. Політик пояснив, мовляв, є люди, які йдуть проти й відкрито кажуть про це, а є люди, які виляють.
Арахамія також сказав, що впевнений – кольори, які використовує Дмитрук у своїй медійній компанії, точно не зеленого кольору. Тоді глава фракції також радив Дмитруку знайти у собі сміливість та сказати, що він вирішив піти у вільне плавання.
Коротко про діяльність та скандали з Дмитруком
- Артем Дмитрук спортсмен, що у 2018 році став срібним призером Кубка світу з кросліфтингу. Також з 2017 року був підприємцем, засновником спортивних клубів, а також допомагав дітям з малозабезпечених родин.
- У 2019 році на позачергових парламентських виборах переміг на одномандатному виборчому окрузі №133 на Одещині. Балотувався від "Слуг народу".
- У 2019 році не зміг назвати прізвище прем'єра, за якого голосував.
- У 2021 році Дмитрук взяв участь у випуску програми проросійського пропагандиста одіозного Анатолія Шарія. Темою програми були події 2 травня в Одесі, коли загинули 48 людей.
- Згодом Дмитрук публічно обізвав покійного художника Олександра Ройтбурда.