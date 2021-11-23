Его позиция имеет право на существование. Такое мнение в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказал "слуга" Егор Чернев.
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Позиция Камельчука – безответственная
Он считает, что, несмотря на права, Камельчук не вакцинируется и подвергает опасности не только себя, но и окружающих.
Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании,
– подчеркнул Чернев.
По его словам, позиция одиозного нардепа является безответственной. Она влияет на разных людей.
"Позиция здравого смысла – вакцинироваться"
Чернев общался с Камельчуком на эту тему. "Слуга" отметил, что в начале пандемии скандальный нардеп публично об этом высказывался. В то же время сейчас заявляет, что это его личная позиция и он "не будет педалировать" историю в медиа.
"Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды – антивакцинаторы", – добавил Чернев.
Антивакцинаторские взгляды Камельчука
- Народный депутат известен своими антивакцинаторскими взглядами. В частности он заявил, что коронавируса не существует, а вакцине не стоит доверять.
- Кроме этого, Камельчук обвинил Всемирную организации здравоохранения во лжи, связанной с COVID-19.
- Недавно народный избранник решил поссориться с охранниками Верховной Рады и требовал у них результаты ПЦР-тестов.