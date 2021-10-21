Народный депутат была со всем несогласна. Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал "слуга народа" Алексей Устенко.

К теме Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Устенко: Это было логичное решение

Он пояснил, что Буймистер на многих публичных выступлениях часто говорила вещи, которые совершенно не совпадали с мнением фракции и законами, которые подавали коллеги.

Может, она свою партию создаст,
– сказал Устенко.

По его словам, нардеп со всем не соглашалась. Поэтому было логичное решение:

  • или чтобы она стала внефракционной;
  • или чтобы нашла себя в любой другой депутатской группе или фракции, где ей будет комфортно и где она сможет максимально воплощать свои законодательные инициативы.

"Но в любом случае если у нее с партией расходятся мнения, то логично (исключить ее – 24 канал)", – добавил "слуга народа".

Почему Буймистер исключили из фракции

  • В октябре появилась информация, что Людмилу Буймистер исключат из фракции "Слуга народа".
  • Ведь она голосовала против отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады и закона об олигархах.
  • В "Слуге народа" объясняли, что соответствующие решения нардепа трудно объяснить людям.
  • Сама же Буймистер заявила, что у "слуг" было "негласное правило" о решениях фракции.