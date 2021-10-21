Народный депутат была со всем несогласна. Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал "слуга народа" Алексей Устенко.
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Устенко: Это было логичное решение
Он пояснил, что Буймистер на многих публичных выступлениях часто говорила вещи, которые совершенно не совпадали с мнением фракции и законами, которые подавали коллеги.
Может, она свою партию создаст,
– сказал Устенко.
По его словам, нардеп со всем не соглашалась. Поэтому было логичное решение:
- или чтобы она стала внефракционной;
- или чтобы нашла себя в любой другой депутатской группе или фракции, где ей будет комфортно и где она сможет максимально воплощать свои законодательные инициативы.
"Но в любом случае если у нее с партией расходятся мнения, то логично (исключить ее – 24 канал)", – добавил "слуга народа".
Почему Буймистер исключили из фракции
- В октябре появилась информация, что Людмилу Буймистер исключат из фракции "Слуга народа".
- Ведь она голосовала против отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады и закона об олигархах.
- В "Слуге народа" объясняли, что соответствующие решения нардепа трудно объяснить людям.
- Сама же Буймистер заявила, что у "слуг" было "негласное правило" о решениях фракции.