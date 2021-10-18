О решении "слуг" исключить из состава фракции Буймистер в сети сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Ранее "Слуга" Буймистер прокомментировала планы фракции исключить ее из состава

"Слуга народа" исключит Буймистер из своего состава

На заседании фракции принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава,

– написала Палийчук.

Напомним, разговоры об исключении нардепа из рядов фракции велись ранее.

Комментарий Гетманцева

На брифинге после заседания фракции "слуга" Даниил Гетманцев объяснил такое решение голосованием нардепа за вопросами, которые имеют стратегическое значение для фракции.

Вспомните голосование красной кнопкой за антиолигархический закон,

– заявил он.

Гетманцев подчеркнул, что публичная политическая позиция Буймистер откровенно противоречила позиции фракции в целом. Поэтому "слуги" почти единогласно проголосовали за исключение депутата из своих рядов.

Обратите внимание! Буймистер также голосовала против отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, которую инициировали "слуги народа".