Про рішення "слуг" виключити зі складу фракції Буймістер у мережі повідомила прессекретарка політсили Юлія Палійчук.

Раніше "Слуга" Буймістер прокоментувала плани фракції виключити її зі складу

"Слуга народу" виключить Буймістер зі свого складу

На засіданні фракції прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу,

– написала Палійчук.

Нагадаємо, розмови про виключення нардепки з лав фракції велися й раніше.

Коментар Гетманцева

На брифінгу після засідання фракції "слуга" Данило Гетманцев пояснив таке рішення голосуванням нардепки за питаннями, які мають стратегічне значення для фракції.

Згадайте голосування червоною кнопкою за антиолігархічний закон,

– заявив він.

Гетманцев наголосив, що публічна політична позиція Буймістер відверто суперечила позиції фракції загалом. Тому "слуги" майже одноголосно проголосували за виключення депутатки зі своїх лав.

Зверніть увагу! Буймістер також голосувала проти відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, яку ініціювали "слуги народу".

Реакція Буймістер на рішення фракції

Парламентарка розповіла, що рішення про її виключення прийняли у перші хвилини засідання.

Голосування відбувалося без моєї присутності на фракції. Мене у той момент ще не було,

– сказала нардепка.

Як їй розповіли колеги, основною причиною виключення, яку нардепам назвав Давид Арахамія, стало те, що Буймістер часто з'являється на телебаченні й спілкується з журналістами та розповідає те, що відрізняється від офіційної позиції "слуг".

Своє голосування проти закону про олігархів та відставки Разумкова вона вважає радше приводом, аніж причиною вигнання з фракції. Водночас погляди змінювати наміру не має.

Буймістр прокоментувала рішення виключити її з фракції "слуг": дивіться відео

Текст допису Юлії Палійчук:

На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.