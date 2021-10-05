Нардепка від "слуг" розповіла, що в Трускавці їй вдалось переговорити з президентом. Про це Буймістер заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

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Буймістер прокоментувала ймовірне виключення її з фракції "Слуга народу"

Я, як і вся країна, читаю новинні стрічки, коли вони з'являються після брифінгів пана Арахамії або пана Корнієнка. Але зі мною особистих розмов не було,

– заявила політикиня.

Вона також розповіла, що під час з'їзду фракції в Трускавці їй "вдалося пару хвилин переговорити з президентом, який б не знав про наміри Давида Арахамії виключити мене з фракції".

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Вона додала, що вони домовилися про зустріч з президентом, де Буймістер розповість не тільки, "чому голосувала червоною кнопкою по важливому законопроєкту. Я дам йому (президенту – 24 канал) механізми в рамках закону. Так, вони будуть трохи складніше і трохи довше процедурно, але вони точно будуть законними і допоможуть зацементувати той результат боротьби, якого хоче досягти пан Зеленський".

Вона також розповіла, що президент "сказав, що ми найближчим часом знайдемо час", а тому чекає на підтвердження зустрічі.

Коротко про діяльність та заяви нардепки Буймістер