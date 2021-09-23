Таке рішення – не є особистою позицією нардепки саме щодо цього закону. Про це у програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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За її словами, є достатньо причин, щоб не голосувати саме щодо закону про статус олігархів.
Так, я вважаю, що ми маємо (не голосування Буймістер – 24 канал) на фракції обговорити,
– відзначила Кравчук.
Вона зауважила, що про це навіть говорив Давид Арахамія. Виключення Буймістер можуть розглянути вже під час наступних зборів у Трускавці.
Кравчук: Потрібно це питання обговорити
"Обов'язково в найближчі тижні нам потрібно це питання обговорити. Бо і в першому читанні колега Буймістер голосувала червоною кнопкою, і в другому", – сказала Кравчук. Таке рішення, за її словами, дуже складно пояснити людям.
Буймістер проти закону про статус олігархів
- Перед голосуванням за закон про статус олігархів, Буймістер заявила, що виступить проти цього документа.
- Також нардепка відзначила, що не боїться, якщо її захочуть виключити з партії. Мовляв, їй нічого втрачати.
- Проти законопроєкту Буймістер проголосувала ще в першому читанні.