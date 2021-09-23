Таке рішення – не є особистою позицією нардепки саме щодо цього закону. Про це у програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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За її словами, є достатньо причин, щоб не голосувати саме щодо закону про статус олігархів.

Так, я вважаю, що ми маємо (не голосування Буймістер – 24 канал) на фракції обговорити,

– відзначила Кравчук.

Вона зауважила, що про це навіть говорив Давид Арахамія. Виключення Буймістер можуть розглянути вже під час наступних зборів у Трускавці.

Кравчук: Потрібно це питання обговорити

"Обов'язково в найближчі тижні нам потрібно це питання обговорити. Бо і в першому читанні колега Буймістер голосувала червоною кнопкою, і в другому", – сказала Кравчук. Таке рішення, за її словами, дуже складно пояснити людям.

Нагадаємо! Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що згідно з дисципліною, Буймістер потрібно виключити з партії.

Буймістер проти закону про статус олігархів