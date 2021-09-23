Тільки одна нардепка від "Слуг" проголосувала проти. Мовиться про Людмилу Буймістер.
До теми Рада остаточно схвалила закон про олігархів
Буймістер голосувала проти закону про олігархів: "Слуги" обговорять її перебування у фракції
У коментарі журналістам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розглядатимуть виключення Буймістер з фракції.
Арахамія розповів: "Багато моїх депутатів зараз підходять і кажуть, що пані Буймістер треба виключати з фракції за таку "червону позицію".
Ми будемо вирішувати: чи ми будемо її мучити – і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися,
– запевнив Арахамія.
Додав також, що знає, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. На думку глави фракції "Слуг народу" – "з точки зору партійної дисципліни треба включати".
"Але це буде вирішувати 70% фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці", – запевнив нардеп.
Також додав, що якби на засіданні 23 вересня був спікер Дмитро Разумков і не підтримав би закон про олігархів, то це б стало точкою неповернення в його стосунках зі "Слугами".
Що відомо про Людмилу Буймістер та її позицію
- Ще перед голосуванням за проєкт закону про олігархів нардепка заявила, що не голосуватиме за нього. Причина – вона пояснила, що "подавала свої правки до другого читання законопроєкту, однак її навіть не пустили на засідання комітету, де розглядався документ".
- Саме тому Буймістер заявила, що не боїться виключення з фракції, адже їй нічого втрачати.
- До речі, нардепка голосувала проти проєкту закону ще в 1 читанні. Зокрема, Людмилі Буймістер приписували дії в інтересах Ріната Ахметова. Хоча сам олігарх це спростовує.