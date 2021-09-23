Тільки одна нардепка від "Слуг" проголосувала проти. Мовиться про Людмилу Буймістер.

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Буймістер голосувала проти закону про олігархів: "Слуги" обговорять її перебування у фракції

У коментарі журналістам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розглядатимуть виключення Буймістер з фракції.

Арахамія розповів: "Багато моїх депутатів зараз підходять і кажуть, що пані Буймістер треба виключати з фракції за таку "червону позицію".

Ми будемо вирішувати: чи ми будемо її мучити – і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися,

– запевнив Арахамія.

Додав також, що знає, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. На думку глави фракції "Слуг народу" – "з точки зору партійної дисципліни треба включати".

"Але це буде вирішувати 70% фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці", – запевнив нардеп.

Також додав, що якби на засіданні 23 вересня був спікер Дмитро Разумков і не підтримав би закон про олігархів, то це б стало точкою неповернення в його стосунках зі "Слугами".

Що відомо про Людмилу Буймістер та її позицію