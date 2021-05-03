У "Слузі народу" допускають, що низка парламентарів можуть діяти в інтересах Ріната Ахметова. Водночас сам олігарх та ті нардепи, кому закидають його вплив, спростовують це.

Ахметов запевнив, що не причетний до рішень, які ухвалюють ті чи інші парламентарі. Мовляв, вони самі вирішують, як їм голосувати у Раді.

Зверніть увагу Ахметов та Колесніков відреагували на чутки про створення ними партії

"Я стверджую, що ні на кого не впливаю. Кожен депутат Ради сам ухвалює свої рішення й сам несе за них відповідальність. Перед собою і своїми виборцями", – наголосив олігарх.

Хто може лобіювати інтереси Ахметова

Кілька депутатів "Слуги народу" допускають ймовірний вплив олігарха через "групу Павлюка". Мовиться про голосування за ініціативи, які стосуються енергетичних питань.

Довідка. У розслідуванні Bihus.info мовиться про те, що "групу Павлюка" координує Олег Марусяк. До неї також можуть входити Ігор Негулевський, Павло Павліш, Юлія Діденко та інші.

За даними низки українських ЗМІ, у IX скликанні Верховної Ради в інтересах Ахметова можуть діяти:

низка нардепів "Батьківщини";

чимало позафракційних депутатів;

приблизно 30 нардепів з "групи Павлюка".

Водночас парламентарі, яким закидають голосування в інтересах Ахметова, все це заперечують. Серед тих, хто спростовує ці чутки, є Сергій Тарута та Людмила Буймістер.